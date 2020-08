ハリソン・フォードに若ソロ姿で「I know」と言わせるディープフェイク映像が登場

・関連記事

若きハン・ソロにハリソン・フォードをAIが割り当てたディープ・フェイク・ムービーが登場 - GIGAZINE



シルベスター・スタローンが独りぼっちで家に取り残される「ホーム・アローン」のディープフェイク映像「ホーム・スタローン」 - GIGAZINE



リアル過ぎると話題の実写版「ライオン・キング」をディープフェイクでアニメ版ライオン・キングにしてしまったムービー - GIGAZINE



ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE



2020年08月20日 21時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.