「App Store」のソフトウェア市場における功罪とは？

・関連記事

Appleのサービス「App Store」の問題点を元Apple社員が語る - GIGAZINE



Appleに対して「App Storeでの30%というマージンは法外なぼったくり」「ユーザーの選択を狭める」と批判が集中 - GIGAZINE



AppleはAmazonとだけ「手数料を半額にする密約」を交わしていたことが判明 - GIGAZINE

App Storeは開発者に「門を広く開いている」とティム・クックCEOが市場独占を否定 - GIGAZINE



AppleやGoogleが運営するアプリストアはあまりにも多額の手数料を取っているとアプリ開発側の不満が募る - GIGAZINE



2020年08月20日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.