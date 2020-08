2020年08月14日 19時00分 サイエンス

「やる気」の強さが脳内の化学物質の量に関連していることが判明



物事をやり遂げるための「やる気」を高く保ち続けることは人生において重要ですが、欲しい時に十分なやる気を引き出すことは困難です。スイス連邦工科大学ローザンヌ校とエディンバラ大学の研究チームは、脳における化学物質の量がやる気の強さに関わっているとの研究結果を発表しました。



Glutamine-to-glutamate ratio in the nucleus accumbens predicts effort-based motivated performance in humans | Neuropsychopharmacology

https://www.nature.com/articles/s41386-020-0760-6



The (neuro)science of getting and staying motivated | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/epfd-to081220.php



やる気の有無は人生の成功と失敗に関わる重要な問題ですが、やる気を必要とする行動に従事できる程度には個人差があることも知られています。研究チームは、無関心や無気力といったやる気の欠如が、アルツハイマー病などの神経変性疾患や精神障害の患者に見られる点に着目し、前脳に存在する側坐核と呼ばれる部位を対象にした研究を行いました。



側坐核は報酬や快感、恐怖などに重要な役割を果たすことが知られており、やる気の強さにも関連していることがわかっています。研究チームはやる気を定量化して調査するため、「やる気と引き換えに金銭を得られるタスク」を設計し、被験者に金銭的なインセンティブを提示して「やる気を必要とする行動」に従事してもらったとのこと。



今回の実験では20歳~30歳の男性43人が被験者に選ばれました。研究チームは被験者の脳をプロトン核磁気共鳴スペクトロスコピー(1H-MRS)と呼ばれる高度な手法でスキャンして、側坐核の代謝物や神経伝達物質などの量を具体的に測定したそうです。





続いて各被験者は握力を測定する装置を握り、それぞれの被験者が出せる最大の力の50%を出せた場合、金銭的な報酬を得られるというタスクを繰り返しました。得られる報酬は0.2スイスフラン(約23円)、0.5スイスフラン(約59円)、1スイスフラン(約117円)の3種類が設けられ、一定の試行回数ごとに報酬金額も変化したとのこと。このタスクは短い休憩を挟んで120回ほど繰り返し行われたため、被験者が報酬をもらい続けるにはかなりの労力とやる気が必要でした。



この実験で重要だったのは、「被験者は必ずしもやる気を出して報酬をもらい続ける必要はなく、報酬や疲労の度合いに応じて手を抜くことができた」という点。また、他の被験者と隔離されて1人だけでタスクを実行したグループと、他の被験者と一緒に集められて競争意識が生まれる状況でタスクを実行したグループを用意し、研究チームは被験者が置かれた状況による違いも観察したそうです。





研究チームが脳スキャンとタスクの結果を分析したところ、パフォーマンスのカギとなった「やる気の有無」が、側坐核におけるグルタミン/グルタミン酸の比率と優位に関連していたことが判明。側坐核におけるグルタミン酸の量に対するグルタミンの量が多い被験者ほど、タスクの後半になってもやる気を維持してタスクを遂行し続ける「スタミナ」があったとのこと。



一方、グルタミン酸の量に対するグルタミンの量が少ない被験者でも、誰かと一緒に競争的な環境でタスクを実行した場合だと、タスクの初期はやる気を出しやすいことも明らかになりました。しかしこのケースでは、タスクが進むにつれてやる気が減少するスピードも速かったそうで、「スタミナ」の面では劣っていたと研究チームは指摘しています。





スイス連邦工科大学ローザンヌ校のCarmen Sandi教授は、「今回の研究結果は、モチベーションに関する神経科学の分野に新しい洞察を提供します」と述べ、グルタミンとグルタミン酸のバランスが「やる気の有無が関わるタスクのパフォーマンス」の予測因子として役立つと指摘。将来的には、やる気がない人に対する治療に役立てられる可能性があると主張しました。