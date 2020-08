飛行機ではいまなお「フロッピーディスク」が使われていることが判明

・関連記事

「ジャンボ」ことボーイング747などが静かに眠る「飛行機の墓場」に潜入したフォトレポート - GIGAZINE



ついにFDドライブの生産をメーカーが打ち切りへ - GIGAZINE



LinuxでのFDのサポート打ち切りをリーナス・トーバルズが発表 - GIGAZINE



核兵器運用システムに組み込まれていたFDがついに廃止へ - GIGAZINE



FDの販売を続ける社長へのミニインタビューがネットで公開中 - GIGAZINE



現代の化石・8インチFDから「化石のデータ」を読み取る挑戦の結果は? - GIGAZINE



まだまだFDが現役で活躍する現場、しかし終焉の日は徐々に近づく - GIGAZINE



30年以上も「5インチFD」が使われ続けていた場所があったことが判明 - GIGAZINE

2020年08月13日 07時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.