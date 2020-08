Appleの共同設立者であるスティーブ・ウォズニアック氏の生誕70周年記念イベントが開催される

Appleの共同創設者でApple IやApple IIをほぼ独力で開発したスティーブ・ウォズニアック氏が2020年8月11日に70歳となることを記念して、「スティーブ・ウォズニアック生誕70周年記念イベント」がオンラインで開催されると発表されました。



Woz's 70th Birthday

https://www.wozbday.com/



生誕70周年記念イベントは2020年8月11日17時(日本時間で12日9時)に始まる予定で、ウォズニアック氏のTwitterアカウント上で告知されます。なお、このイベントは、若者の将来とメンタルヘルスをサポートする慈善団体「Inspiring Children Foundation」が主催しています。



Join me for my 70TH BIRTHDAY PARTY by Janet and Jewel. Instead of presents, help save and transform children’s lives; Support Jewel’s Inspiring Children Foundation. Tune in August 11th @ 5pm PDT streaming on https://t.co/t9GYwBPXUF & https://t.co/ojWc1hmzRX pic.twitter.com/jrdKwKywQm