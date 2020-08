まろやかなミルクと抹茶の風味が口の中で溶けていく期間限定「7プレミアムゴールド 金のワッフルコーン 抹茶」試食レビュー

・関連記事

世界一濃い抹茶ジェラートを浅草の「壽々喜園×ななや」で食べてみた - GIGAZINE



「日本のアイスは溶けない」と海外でも話題の「金座和アイス」は本当に溶けないのか?実際に常温放置して確かめてみた - GIGAZINE



野菜やフルーツを非加熱殺菌の新技術でそのまま閉じ込めてお酒も使ったアイスキャンディー「PALETAS」 - GIGAZINE



ソフトクリーム食べ放題を実現するべくソフトクリームメーカーを買ってみました - GIGAZINE



30分以上もアイスクリームの食べごろを保てるアイス専用カップ&スプーン「Happy Ice Cream!」 - GIGAZINE

2020年08月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.