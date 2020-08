「心に描いた目に見えない壁」がテスト中のカンニングを防ぐという研究結果

テストの問題を解いている時にどうしてもわからない問題にぶつかり、隣に座っている人の解答が気になってのぞいてしまうと、「カンニング(不正行為)」となってしまいます。これを防ぐため、一部の試験会場では席と席の間についたてが設置されることも。しかし、子どもを対象とした研究で、物理的な壁がなくても、他人との境界線をはっきりと意識させられることで人は自然と不正行為をしにくくなることが実験で判明しました。 Invisible Barriers Cut Down on Cheating https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/invisible-barriers-cut-down-on-cheating カリフォルニア大学サンディエゴ校、トロント大学、 杭州師範大学 は、5~6歳の中国人の子ども350人を対象とした4つの実験を行いました。子どもたちは、数字で答えを選ぶパズルのような問題が載ったテストを解かされました。また、子どもたちがテストを解いている机から少し離れたところには同じ机がもう1つ置かれ、さらにその机の上には子どもたちが解いているテストの解答が置かれました。 用意されたテストの問題は基本的に易しいものでしたが、最後の問題だけ非常に高い難度に設定されていました。そのため、子どもたちにテストを解かせたところ、子どもたちはおよそ50%の割合で隣に置かれた解答をのぞこうとする不正行為を行ったそうです。

・関連記事

カンニング防止に「頭に段ボールをかぶる」という策をインドの学校が導入 - GIGAZINE



チェスのグランドマスターがトイレでスマホを使ってカンニングしていたことが発覚 - GIGAZINE



中国の試験で発見されたカンニング用ガジェットの数々が公開される - GIGAZINE



試験のカンニングを防止するため国全体のネットをシャットダウン - GIGAZINE



携帯端末でカンニングしている人間を座席単位で特定可能に - GIGAZINE



高校生のほとんどがテストやレポートでズルをするが、それをズルだと感じていない - GIGAZINE



よくぞ思いついたと言わざるを得ないカンニングのあれこれ - GIGAZINE

2020年08月10日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.