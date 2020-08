子どもが200万円超をTwitchで投げ銭してしまった事例が発生

なお、女性は「Twitch上で、わずか17日で2万ドルのドネーションをしてしまった」と海外掲示板のReddit上で投稿しており、この投稿に寄せられたコメントの中でXsollaに連絡するというヒントを得たそうです。なお、女性によるReddit上での投稿は記事作成時点で削除されていますが、投稿に対するコメントは残ったままとなっています。 20k in donations by minor in 17 days : Twitch https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/hshulk/20k_in_donations_by_minor_in_17_days/

・関連記事

2020年第2四半期におけるゲーム実況の総視聴時間は70億時間超、最も実況配信が盛り上がったゲームタイトルは? - GIGAZINE



Twitchがトランプ大統領の公式アカウントを一時的に停止 - GIGAZINE



Twitchが配信者による性的ハラスメントについて「恒久的なアクセス禁止処分などを実施する」と発表 - GIGAZINE



Twitchにまん延する性的ハラスメントの存在が明らかに、具体的な対処を求めるボイコットも広がる - GIGAZINE



FacebookがTwitchの競合となるゲーミングストリーミングに特化したアプリを間もなくリリース - GIGAZINE



YouTubeが人気eスポーツリーグの独占生配信を機にTwitchに対抗したeスポーツファンの取り込みを本格化 - GIGAZINE



Twitchが手軽に配信が可能になる独自ソフト「Twitch Studio」のベータテストを開始 - GIGAZINE



無料でTwitch上でカラオケできる「Twitch Sings」が登場 - GIGAZINE



2020年08月10日 18時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.