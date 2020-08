腸内細菌の活動が腸と脳をつなぐ神経回路に影響を及ぼして腸の運動を制御していることが判明

人間の腸は約1億個もの ニューロン(神経細胞) を有しており、「 腸は第二の脳である 」ともいわれています。過去の研究から、腸内に生息する細菌が動物の 持久力 や 食べ物の好み を左右していることが明らかになっていますが、新たに腸内細菌の活動が腸と脳を結ぶ回路に影響し、「腸の運動」を制御していることが判明しました。 Microbiota modulate sympathetic neurons via a gut–brain circuit | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-020-2474-7 Brain-Gut Circuit Lets Microbiota Directly Affect the Sympathetic Nervous System | Technology Networks https://www.technologynetworks.com/tn/news/brain-gut-circuit-lets-microbiota-directly-affect-our-sympathetic-nervous-system-338082

2020年08月06日 06時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

