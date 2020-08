2020年08月05日 20時00分 サイエンス

宿主の体を崩壊させながらゾンビセミを増殖させるホラー映画のような菌「マッソスポラ菌」



真菌の一種である「マッソスポラ菌」に感染したセミは、腹部の一部を崩壊させながらも生きたセミと交尾し、菌の感染を広めようとすることが明らかになりました。マッソスポラ菌に感染したセミはまるで死してなお動き続けるゾンビのようだということで、「ゾンビセミ」と呼ばれ、大きな注目を集めています。



Behavioral betrayal: How select fungal parasites enlist living insects to do their bidding

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008598



Return of the zombie cicadas: WVU team unearths manipulative qualities of fungal-infected flyers | WVU Today | West Virginia University

https://wvutoday.wvu.edu/stories/2020/07/27/return-of-the-zombie-cicadas-wvu-team-unearths-manipulative-qualities-of-fungal-infected-flyers



"Zombie cicadas" infected with mind-controlling fungus return to West Virginia - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/zombie-cicadas-infected-mind-controlling-fungus-west-virginia/



マッソスポラ菌に感染した「ゾンビセミ」の存在に関する研究論文が、査読付きオープンアクセスジャーナルのPLOS Pathogens上で発表されました。マッソスポラ菌に感染したゾンビセミは通常のセミに菌を感染させていき、急速にゾンビの軍団を増やしていくとのことです。



論文によると、マッソスポラ菌に感染した雄のセミは、雌のセミが行う「羽を動かして交尾を誘う動き」を模倣するそうです。これにより生きた健康な雄のセミを呼び寄せ、マッソスポラ菌を感染させます。マッソスポラ菌は感染した宿主の体を操ることが明らかになっており、これは過去数十年におよぶマッソスポラ菌に関する研究における最新の発見でもあります。



研究に参加したカリフォルニア大学デービス校のブライアン・ロベット氏は、「マッソスポラ菌が生成する生物活性化合物は、セミを操り生かし続けることで、菌がより長く感染源として機能し続けられるようにしている可能性があります」と述べました。



ロベット氏はマッソスポラ菌に感染したセミの体が崩壊していくプロセスについて、「鉛筆の消しゴムが崩れていくかのよう」と表現しています。さらに、研究チームはマッソスポラ菌に感染したセミの症状が狂犬病に似ているとも指摘。ロベット氏は「昆虫は自分の意志決定を完全に制御することが可能であり、自由意志を持っていると考えられています。しかし、マッソスポラ菌に感染したセミは、自身の行動をマッソスポラ菌に操られてしまいます。そうなると、セミは自身にとって利益のある行動ではなく、マッソスポラ菌にとって利益のある行動を実行するようになってしまいます」と語りました。



植物病理学と菌学の専門家であるMatthew Kasson准教授は、マッソスポラ菌に感染したセミの精神活性化合物を初めて発見した人物で、今回の研究にも参加した人物です。研究チームはセミがどのタイミングでマッソスポラ菌に感染するのかは明確にはわからないとして、幼虫の段階で感染したり、成虫となった後に感染するしたりすると予測しています。加えて、幼虫の段階でマッソスポラ菌に感染した場合、セミが休眠している段階では無症状である可能性をKasson准教授は指摘しました。



研究チームはゾンビセミを生み出すマッソスポラ菌があくまでセミに対してのみ有効であるとして、人間に対しては無害なものであると述べています。また、セミは繁殖速度が比較的遅いため、マッソスポラ菌がセミ全体にとって大きな脅威になることはないと記しています。なお、研究チームはマッソスポラ菌がどのように発生したのかや、他の昆虫に感染しないかなどを調査していく予定としています。