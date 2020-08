すき家史上初の温かい卵をトッピングした「横濱オム牛丼」は牛丼のパワフルな味にチーズオムレツが完全に飲み込まれている

・関連記事

吉野家が国会議事堂用に開発した限定「牛重」を羽田空港で食べてきた - GIGAZINE



お肉を用意して焼くだけで本格的な牛丼が作れる「CUPCOOK 牛丼」で実際に牛丼を作ってみた - GIGAZINE



松屋の牛めし風という中華まん「牛まん」試食レビュー - GIGAZINE



松屋の牛めし&茎ワサビが香る山形だしをとろろでツルッとかき込む「山形だしの三色丼」試食レビュー - GIGAZINE



プリプリの大とろホルモンを心ゆくまで堪能できる「大とろホルモン焼肉丼」が伝説のすた丼屋で登場したので食べてみた - GIGAZINE

2020年08月05日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.