キャラメルの程よい甘さにフランスロレーヌ産岩塩でアクセントを付けたロッテ「レディーボーデンミニカップ＜キャラメル＞」を食べてみた

・関連記事

コーヒーサンデーのようなぜいたくな味わいを再現したハーゲンダッツの「コーヒークッキーサンデー」を食べてみた - GIGAZINE



見た目は真っ白なチョコミントアイス「明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミント」はスースーとした清涼感ある仕上がり - GIGAZINE



レモネードなのに強烈なミント感で一気に涼しくなるミント好き向け「シトラスミントレモネード」と「ベリーレモネード」を飲んでみた - GIGAZINE



シュワシュワ炭酸とザクザク氷に好きなアイスをトッピングできる「ザ・クラッシュソーダ」をサーティワンで食べてみた - GIGAZINE



スタバから桃を丸かじりしたかのようにジュワッと果汁あふれる「ジューシー ピーチ フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



2020年08月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.