2020年08月05日 15時00分 セキュリティ

Googleから自動運転カーの機密を盗み出したエンジニアに懲役18カ月の宣告

by torbakhopper



自動運転カー関連の企業秘密窃盗に絡む罪状33件で起訴されたエンジニアのアンソニー・レヴァンドフスキに、18カ月の禁固刑が言い渡されました。



Ex-Google Engineer Levandowski’s Jump to Uber Ends in Prison - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-04/ex-google-engineer-levandowski-s-jump-to-uber-ends-in-prison



Former Google exec Anthony Levandowski sentenced to 18 months for stealing self-driving car secrets - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/4/21354906/anthony-levandowski-waymo-uber-lawsuit-sentence-18-months-prison-lawsuit



レヴァンドフスキはカリフォルニア大学バークレー校で自動運転カー関連技術について学び、Googleの共同創業者であるラリー・ペイジ氏と自動運転開発プロジェクトをスタートしたことで知られています。レヴァンドフスキは自動運転カー関連技術の未来を切り開く人物が参加してきた「DARPAコンテスト」にも名を連ねており、将来を嘱望された人物でした。



自動運転カーの世界を引っ張る優秀な頭脳は軒並み「DARPAコンテスト」の卒業生 - GIGAZINE





Googleの自動運転カー開発部門がスピンアウトしたWaymoの立ち上げに携わった後、レヴァンドフスキは2016年1月にGoogleを退職し、Googleで同僚として働いたエンジニアらと共に自動運転トラックのスタートアップ「Otto」を設立。Ottoは設立からわずか2カ月で、Uberにおよそ7億ドル(約750億円)で買収されました。



Uberが自動運転トラックの「Otto」買収&ボルボと共同で自動運転タクシーを今月中に稼働 - GIGAZINE





しかし、レヴァンドフスキ並びにOtto、Uberに対して、Waymoは2017年に「知的財産を盗んだ」と訴訟を起こしました。Waymoによると、レヴァンドフスキは1万4000点以上のファイルをWaymoから盗みだし、ノートPCに不正に転送したとのこと。この訴訟について、Uberは株式の0.34%をWaymoとGoogleの親会社であるAlphabetに提供して和解し、レヴァンドフスキを解雇しました。



訴訟と同時に、カリフォルニア州北部地区連邦検事局はレヴァンドフスキを企業秘密窃盗の容疑で起訴しました。しかし、レヴァンドフスキは知的財産窃盗を認めず、2019年8月27日にカリフォルニア州サンノゼにある連邦裁判所に出頭して無罪を主張。30万ドル(約3200万円)の保釈金を支払い、レヴァンドフスキの両親と友人の家を担保にすることで、保釈されました。



元Googleのエンジニアが自動運転カー関連のデータを盗み出した疑いで起訴される - GIGAZINE



by Dllu



レヴァンドフスキは修正第5条を理由に関連書類の提出を拒否しましたが、2020年3月に「罪状33件のうち32件まで起訴を取り下げる代わりに、うち1件を認める」という司法取引に合意。「Waymoから企業秘密をダウンロードし、離職後に利用した」という容疑について認めました。



本件の審理を担当したサンフランシスコの連邦地方裁判所のウィリアム・アルサップ裁判官は判決の中で、レヴァンドフスキについて「私が知る限り最高のエンジニア」と何度も称賛した上で、「私の弁護士並びに裁判官として数十年のキャリアの中で、最大の企業秘密犯罪です」とコメント。レヴァンドフスキに対して18カ月の禁固刑並びに、Waymoに対して調査費用に関する賠償金として75万6499ドル(約8000万円)の支払い、罰金として9万5000ドル(約100万円)の支払い、そして「なぜ私は連邦刑務所に入ることになったのか」と題されたスピーチを行うように命じました。





以上の罰金に加えて、レヴァンドフスキはエンジニアを不当に引き抜いたとして1億7900万ドル(約190億円)をWaymoに支払うように科せられたため、まもなく破産を宣告するとみられています。



2020年8月4日の公聴会で、レヴァンドフスキは自身が裏切ったGoogleの元同僚や家族、友人などに謝罪し、「自分のしたことは変えられないが、自分の過ちから学ぶことはできる」と語りました。