架空の遊園地に作った「脱出不可能な迷路」で訪れた客を1500年間以上閉じ込める方法

・関連記事

ゴールするのに現実時間で210日もかかるジェットコースター - GIGAZINE



遊園地経営SLGのジェットコースターで計算機を作り上げた猛者が登場 - GIGAZINE



18年前に開発された幻のシミュレーションゲーム「SimRefinery」がインターネットアーカイブに公開中、ブラウザからインストール不要でプレイ可能 - GIGAZINE



「シムシティ」の成功で生まれた幻のシミュレーションゲームとは? - GIGAZINE



無料でゲーム用のダンジョンをブラウザ上で簡単に作成できる「Dungeon Scrawl」 - GIGAZINE



鉄道会社を経営して開拓時代のアメリカを蒸気機関車で発展させる「レイルウェイ エンパイア」プレイレビュー - GIGAZINE



2020年08月04日 23時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.