新型コロナ対策としてスタジアムの入場に顔認証が導入される

プロサッカークラブ・ ロサンゼルスFC がホームスタジアムにしているバンク・オブ・カリフォルニア・スタジアムで、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として顔認識技術を利用した入場システムが試験的に導入されました。将来的には、スポーツ観戦時にチケットを持たず、顔認証のみで入場できるようになることが期待されています。 Facial Recognition’s Next Big Play: the Sports Stadium - WSJ https://www.wsj.com/articles/facial-recognitions-next-big-play-the-sports-stadium-11596290400 国内で初めてCOVID-19を確認してからわずかな期間に感染者数が増えたイタリアでは、2020年2月に開催された サッカー・チャンピオンズリーグの試合観戦でスタジアムに多数の人が集まったことが大規模な感染拡大につながった との指摘が行われています。ソーシャルディスタンスが徹底される以前は、スタジアムでは人がすし詰めになることが当然であり、しかもお酒を飲んだり、大声を出したりするため、スポーツ観戦はCOVID-19の感染リスクが高い行為だったと考えられます。

2020年08月03日 14時34分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1l_ks

