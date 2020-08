2020年08月03日 13時00分 ネットサービス

Facebookが「フェイクニュースを広めるアカウントをブロックしなかった」として罰金を科される



ブラジル連邦最高裁判所が「Facebookはフェイクニュースを広めるアカウントをブロックせよという命令に従わなかった」として、192万レアル(約3900万円)の罰金を科しました。



2020年5月、ブラジル連邦最高裁判所は、ブラジル国内の裁判官に関するフェイクニュースを広めた疑いで調査中であるとして、ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領の支持者が運営しているFacebookアカウント12個とTwitterアカウント16個を停止するようにFacebook、Twitterに命令を下しました。



この命令に対し、Facebookは当該アカウントのページとプロフィールに対するブラジル国内からのアクセスをブロックして対応。しかし、「ブラジル国外のアクセスはブロックされていなかった」として、ブラジル連邦最高裁判所は2020年7月31日にFacebookに192万レアル(約3900万円)の罰金を科しました。さらに、対応が遅れた場合には1日あたり1万レアル(約20万円)が追加の罰金として科されるとのこと。





「当該アカウントを停止せよ」というブラジル連邦最高裁判所の命令に対して、Facebookは「ブラジルの管轄外にある表現の自由に対する脅威であり、世界中の法律や司法権と矛盾している」「行き過ぎだ」とコメントしながらも、ブラジルの従業員に対する刑事責任が問われる可能性があるとして、命令に従ったと語りました。



Facebookは今後、今回の命令について控訴する予定です。また、同様の命令を受けたTwitterも「命令に従ったが、控訴する予定である」と報道各社にコメントを送付しています。





ブラジル当局は「フェイクニュースを拡散することを目的として、ソーシャルメディアネットワークを利用している」として、ボルソナロ大統領の熱心な支持者を調査する予定。ボルソナロ大統領は支持者のアカウントが削除されたことが報道の自由をリスクにさらすような迫害行為であるとして、Facebookを批判し、2020年7月末に訴えていました。