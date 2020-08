約3000年前の「神の頭部」が発見される、偶像崇拝が禁止されていた時代の珍しい事例か

イスラエルに存在する古代の遺跡で、約3000年前に作成されたと思われる「神の頭部」が発見されました。 3,000-year-old head may be face of God | Live Science https://www.livescience.com/ancient-clay-head-may-depict-god.html イスラエルの都市 ベト・シェメシュ の近くに存在するエラの谷にある古代の要塞遺跡「 Khirbet Qeiyafa (エラの要塞)」で、イスラエルの考古学者たちによる調査チームが2インチ(約5cm)ほどの大きさの粘土製の物体を発見しました。 この物体は旧約聖書および新約聖書における唯一神である「 ヤハウェ 」の頭部を粘土で模したものであると考えられており、非常に珍しいものであるとして注目を集めています。なぜイスラエルで発見された3000年前の神の頭部が珍しいのかというと、 古代イスラエル では モーセの十戒 で 偶像崇拝 が禁止されていたため、当時のイスラエルでは神の偶像を作成することが禁止されていたためです。そのため、今回発見された神の頭部は本来は禁止されていたはずの古代イスラエル人が神の偶像を作成したという珍しい事例である可能性があります。 以下がエラの要塞で発見された3000年前の「神の頭部」

・関連記事

古代の「ゴミ捨て場」から感染症の流行と気候変動が文明をどう崩壊させたのかをひもとく - GIGAZINE



大麻が古代中東の宗教儀式で使われていた証拠が初めて見つかる - GIGAZINE



200万年前の人類が作った謎の「球形の石」が何のために使われていたのかが判明 - GIGAZINE



世界最古の日食が起こった日付を特定、古代エジプトの歴史が修正される可能性 - GIGAZINE



中東5000年の歴史が90秒でわかりやすく見られるFlash - GIGAZINE



2020年08月03日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.