オンライン会議ツールのZoomに「攻撃者がわずか数分で非公開の会議にアクセスできる脆弱性」があったとの報告

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴い、オンラインビデオ会議ツールのZoomは大きな注目を浴びましたが、その一方でZoomには多くのセキュリティ上の問題があることも指摘されています。2020年7月29日、検索エンジン最適化(SEO)用プラットフォームを運営するSearchPilotで製品ヴァイス・プレジデントを務めるトム・アンソニー氏が、「Zoomには悪意のある人物がパスワードを総当たりで試し、わずか数分で非公開のZoomミーティングにアクセスできる脆弱性があった」と報告しました。



2020年3月31日、イギリスのボリス・ジョンソン首相がZoomを使用した閣議を行っていることをTwitterで報告しました。このツイートに添付された画像には固有のミーティングIDが映っていたため、「多くの人が閣議に参加しようと押しかけるのでは」との指摘も上がっていました。しかし、Zoomはデフォルトでパスワードによる保護を行っており、ミーティングIDがわかっても閣議に参加することは困難だとされていました。



This morning I chaired the first ever digital Cabinet.



Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp