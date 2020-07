ノートPCを開閉しまくると描画システムがクラッシュする不具合が発見される

・関連記事

Windowsの「タスクマネージャー」を開発した本人が直々に使い方や知られざる機能を伝授 - GIGAZINE



Windows開発チームのバグ管理にまつわる裏話を勤続25年以上のベテランが語る - GIGAZINE



Windows 95はなぜ高速なCPUでは起動に失敗することがあるのか? - GIGAZINE



Windows 10から削除すべき「役立たずのゴミ」機能まとめ - GIGAZINE



2020年07月30日 14時00分00秒 in モバイル, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.