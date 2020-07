みずみずしい白桃ソースの香りが華やかなローソン「かすたーどももロール」など桃＆カスタードなスイーツ2種を食べてみた

・関連記事

ミルキーな口当たりのマスカルポーネとプルプルのコーヒーゼリーが対照的な「夏ティラミス」などローソン「CUPKE(カプケ)」シリーズ夏の新味を食べてみた - GIGAZINE



スタバから桃を丸かじりしたかのようにジュワッと果汁あふれる「ジューシー ピーチ フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



みずみずしいマンゴーがパッションフルーツ風味のホイップと調和するファミマ「夏のフルーツロール マンゴートライフル」を食べてみた - GIGAZINE



シュワシュワ炭酸とザクザク氷に好きなアイスをトッピングできる「ザ・クラッシュソーダ」をサーティワンで食べてみた - GIGAZINE



厚い窯焼きスフレ生地「桃のスフレパンケーキ」を星乃珈琲店で食べてみた - GIGAZINE



2020年07月29日 12時05分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.