AppleのARヘッドセット「Apple Glass」が3Dオーディオでより進化したAR体験を実現する可能性

Appleが独自のARヘッドセットを開発しているという ウワサ が長らく存在しています。一時はApple社内の ARヘッドセットの開発チームは解散した とまで報じられていましたが、2020年5月には同社がVR関連企業の NextVRを買収 したことから、やはりAR・VR製品の開発を進めているのではないかと考えられています。そんなAppleが長らく開発を進めているのではないかといわれている、独自開発のARヘッドセット「Apple Glass(仮称)」が 3Dオーディオ に対応することでAR体験をさらに進化したものにするのではないかとAppleinsiderが報じています。 Apple Glass could make AR believable with accurate 3D audio | Appleinsider https://appleinsider.com/articles/20/07/28/apple-glass-could-make-ar-believable-with-accurate-3d-audio ステレオヘッドホンでは基本的に音を左右から出力することしかできませんが、 バーチャルサラウンド 技術を用いれば仮想的に複数のスピーカーで音を再生したかのような音響空間を再現することが可能となります。例えばユーザーの頭の後ろで再生される音はこもり、正面から鳴る音はより明瞭に表現することで、擬似的に音に立体感を加えるわけです。 2020年7月28日(火)、Appleが「 バイノーラル サウンド再生のための 頭部伝達関数 (HRTF)の選択」という 特許 を取得しました。この特許技術はバーチャルサラウンドの効果をさらに高めることを目的としたものです。 HRTFとは、人体の耳殻・頭・肩までを含めた周辺物によって生じる音の変化を伝達関数として表現するもの。HRTFを使って現実レベルの正確な立体音響を再現することは、かなり時間のかかる作業であるため非現実的ですが、広く親しまれるHRTFの値を用いれば、多くのユーザーにとってリアルな3Dオーディオを手軽に実現することが可能となります。

2020年07月29日 12時06分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

