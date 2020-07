犬は新型コロナウイルスの匂いを嗅ぎ分けるように訓練可能

・関連記事

突然変異で生まれた「感染力が強い新型コロナウイルス」が世界で大流行しているという研究結果 - GIGAZINE



科学によって論破された「新型コロナウイルスにまつわる14のデマ」 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症は軽症でも脳に深刻な障害をもたらすという研究結果 - GIGAZINE



「新型コロナウイルスの免疫は数週間しか続かない」という新たな研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの「心臓への影響」は医師の予想に反していた - GIGAZINE



新型コロナウイルスは2019年秋に広がり始めていた可能性を研究者が指摘 - GIGAZINE

2020年07月28日 14時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.