2020年07月22日 19時00分 生き物

犬は「地球の磁場」を利用して近道を探しているかもしれない



「飼い主とはぐれてしまった犬が自力で家まで帰ってきた」ということがまれにあるように、犬は道に迷わずに移動する何らかの能力を有していると考えられています。この能力について、これまでは「犬は臭いをたどって移動している」という説が主流でしたが、新たに「地球の磁場」を感知して道を見つけているという説が発表されました。



Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs | eLife

https://elifesciences.org/articles/55080



Dogs may use Earth’s magnetic field to take shortcuts | Science | AAAS

https://www.sciencemag.org/news/2020/07/dogs-may-use-earth-s-magnetic-field-take-shortcuts



Dogs can navigate using the Earth's magnetic field

https://www.zmescience.com/science/dogs-earth-navigate-magnetic-20072020/



この地球の磁場を感知する能力といわれると特異な能力だと思えるかもしれませんが、渡り鳥やアカウミガメなどの動物は地球の磁場を利用して方角や場所を判断することが知られています。人類についても、2019年には「地球の磁場を感じ取ることができる」という説が発表されています。



「人間は地球の磁場を感じ取ることができる」という証拠を研究者が発見 - GIGAZINE





また、2013年にも「犬が磁気を感知できる」という調査結果が発表されています。チェコ生命科学大学とドイツのデュースブルグ・エッセン大学の合同研究チームが発表した論文では、37種70匹の犬の大便1893回と小便5582回分の結果から、「地磁気の動きが静かなとき、犬は真北か真南のいずれかを向いて排せつする傾向がある」ことを発見。この結果から研究チームは「犬は磁気を感知できる」と結論付けています。



by Marc Ben Fatma



以上のように、犬が磁気を感知できるという可能性はこれまでにも指摘されてきましたが、2020年6月に新たに発表された研究は、「犬は地球の磁場を感知して移動に役立てている」というもの。チェコ生命科学大学のKateřina Benediktová氏率いる研究チームは、計10種27匹の狩猟犬にGPSセンサーを取り付け、森の中などで自由に歩き回らせてから戻ってこさせるという実験を計622回にわたって行いました。実際に実験に参加したフォックステリア(左側)とミニチュアダックスフント(右側)が以下。首元にGPS機器とカメラが取り付けられています。





カメラからの映像はこんな感じ。





森に置き去りにされた犬は、平均して400メートルほど歩き回った後、スタート地点まで戻ってきましたが、戻る際のルートについて特定の傾向がみられました。622回の実験のうち399回(59.4%)では、犬が「自分が来た道をそのまま戻る」という行動をとった一方で、223回(33.2%)では「通ったことのない道で戻る」という行動をとりました。また、「途中までは来た道を戻ったが、途中からは通ったことのない道で戻る」という行動をとった回数は50回(8.0%)だったとのこと。



「通ったことのない道で戻る」という行動を分析したところ、223回のうち170回(76.2%)で、「引き返す前に、まず南北軸に沿って20メートル移動する」という行動が確認されました。研究チームによると、この行動を行った場合にはよりダイレクトな経路で飼い主の元に戻る傾向があったそうです。





実験には犬が行ったことのない森や場所が毎回選定され、臭いが役立ってしまうような無風の状況がほとんどだったとのことで、研究チームは「南北軸に沿って走ることで、位置を確認している可能性がある」と主張しています。



一方で、犬の行動に地球の磁場が関係していることを立証するためには、嗅覚や視覚などの他の要因を全て排除する必要があるため、研究チームは「100%磁気を感知していると立証できるような実験を設計することは困難」だと語っています。