「アバター」配信の人気を受けて続編「コラの伝説」のNetflix配信が決定



M・ナイト・シャマラン監督により実写化されたことでも知られるアニメ「アバター 伝説の少年アン」のNetflixでの配信が好評のため、続編「コラの伝説(原題:The Legend of Korra)」も配信される見込みであることがわかりました。



Avatar sequel The Legend of Korra will be available to stream on Netflix in August - The Verge

https://www.theverge.com/2020/7/21/21332813/legend-of-korra-streaming-netflix-avatar-last-airbender-nickelodeon-cbs-all-access



「アバター 伝説の少年アン」は、火の国の反乱により秩序が乱れてしまった世界で、水の国の能力者(ベンダー)・カタラとサカによって救われた、最後の気の能力者・アンが世界のために戦いを終わらせる旅に出る物語。





アメリカの児童向け専門チャンネルであるニコロデオンが製作し、2005年2月から2008年7月にかけて「水の巻」「土の巻」「火の巻」の3シーズンが放送されました。



日本でも2007年12月から放送されていましたが、シーズン2「土の巻」放送後、ニコロデオンが日本の衛星放送から撤退し、「火の巻」は見られなくなっていました。その後、約8年のブランクを経て、2016年にAmazon Prime Videoで「火の巻」の吹替版が配信され、日本語でも全シーズン見られるようになりました。



Netflixでも本作は配信されていましたが、2013年にいったん配信を終了。2020年5月に、7年ぶりに配信が復活したところでした。



アバター 伝説の少年アン | Netflix

https://www.netflix.com/jp/title/70142405





この「アバター 伝説の少年アン」の好評を受けて2020年8月から配信される予定の「コラの伝説」は、ニコロデオンでは2012年4月から12月に放送されたもので、シーズン1「Air」が全12話、シーズン2「Spirits」が全14話、シーズン3「Change」が全13話、シーズン4「Balance」が全13話の、合計52話構成。アメリカ国外だとドイツやフランスなどで放送されましたが、日本では未放送。Netflixでの配信にあたり、日本語吹替版が制作されるのかどうかは不明です。



The Legend of Korra - Book 1 Air | TRAILER #1 | english HD - YouTube





The Legend of Korra ~ Official Trailer 720p HD (Corrected Speed) - YouTube





なお、本作はM・ナイト・シャマラン監督により「エアベンダー(The Last Airbender)」のタイトルで実写化されたことでも知られています。



映画『エアベンダー』クライマックスシーン - YouTube





タイトルは「アバター:ザ・ラスト・エアベンダー(Avatar: The Last Airbender)」となる予定でしたが、ちょうどジェームズ・キャメロン監督の映画「アバター(Avatar)」とタイトルが重なってしまい、本作側がタイトルを変更しています。



ちなみに、映画「アバター」の続編も製作が進められていますが、こちらの公開はまだ先のようです。



