マインクラフトがAWSの利用を終えてMicrosoft Azureへ移行

・関連記事

Microsoftのクラウドサービスに貢げる「最高金額」は一体いくらなのか? - GIGAZINE



Microsoftが28万5000基のCPUコアと1万基のGPUを搭載したスーパーコンピューターをOpenAIと連携して開発 - GIGAZINE



マインクラフトの開発元が6月19日の収益を人種差別撤廃キャンペーンに寄付すると発表 - GIGAZINE



マインクラフトの累計販売本数が2億本超え、月間プレイヤー数は1億2600万人超 - GIGAZINE



AWSが2.3TbpsものDDoS攻撃を受けていたことが判明 - GIGAZINE



Googleが生んだ「Kubernetes」がポケGOやメルカリを支えるほどの成功を収めた理由とは? - GIGAZINE

2020年07月21日 11時17分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.