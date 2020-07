2020年07月21日 11時30分 ソフトウェア

オープンソースの新型コロナウイルス感染症対策イニシアチブをLinux Foundationが発表



オープンソースのOSであるLinuxを管理し、コードやコミュニティを長期的に維持することでさらなる発展を目指すために設立された非営利団体のLinux Foundationが、世界中の公衆衛生当局が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策を講じる際に役立つオープンソーステクノロジーのイニシアチブ「Linux Foundation Public Health(LFPH)」を発表しました。



LFPHは、Cisco・doc.ai・Geometer・IBM・NearForm・Tencent・VMwareの7社をプレミアメンバーとして、発足直後はGoogleとAppleが共同開発した「新型コロナウイルス感染症接触通知API」システムを用いるCOVID-19追跡アプリケーションに焦点を当て、各国の公衆衛生当局が行う試験や追跡、隔離施策をサポートします。





また、eコマース用プラットフォームShopifyの有志チームが開発した「COVID Shield」とソフトウェア開発企業NearFormがアイルランド政府のために開発し、アイルランド国民の30%が使用中の「COVID Green」という2つの公開済みCOVID-19追跡アプリケーションがLFPHによってサポートされたことを受け、ソースコードが公開されています。



COVID ShieldとCOVID Greenは公衆衛生当局やITパートナーがすぐに使用・カスタマイズできる状態がすでに整っており、LFPHが支援するオープンソースプロジェクトにもすぐに用いられる予定とのこと。



Linux FoundationのエグゼクティブディレクターのJim Zemlin氏は、「オープンソースはグローバルなコラボレーションのためのアーキテクチャを提供し、圧力がかかっている公衆衛生インフラストラクチャの重要な構成要素を建築・維持し、安全性を確保するために必要です。Linux Foundationは長年にわたって十数種類以上の分野で業界横断的なコラボレーションを行ってきた実績があります」「この深刻な世界的危機の中、Linux Foundationの全コミュニティがLFPHをサポートすることを約束します」とコメントしました。