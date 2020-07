Facebookが新型コロナに関する誤報拡散防止のためにアンチマスクグループを削除

Facebookが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する誤報の拡散を防ぐために、登録者数9600人超のアンチマスクグループである「Unmasking America」を削除しました。 Facebook suspends anti-mask group for spreading COVID-19 misinformation - The Verge https://www.theverge.com/2020/7/20/21331060/anti-mask-groups-facebook-misinformation Facebookは新型コロナウイルス感染症に関する誤情報拡散を防止するためのポリシーを設けているのですが、このポリシーに違反したとして、Facebook上で最大級のアンチマスクグループを形成していた「Unmasking America」を削除したことが明らかになりました。 Unmasking Americaは「マスクについての真実を広めるため」に組織されたグループで、マスクについて「酸素の流れを妨害し、心理的に負の影響を与える」「マスクは抑圧、奴隷化、認知的服従のための心理的なアンカー」「マスクを着用すると、すべての人間を危険・感染・脅威だと宣言することに加担することとなります」と主張していました。

・関連記事

新型コロナウイルス感染症の症状を訴える人の多さを示すヒートマップをFacebookが作成 - GIGAZINE



AmazonやFacebookが「新型コロナウイルス感染症の予防や完治」をうたう商品や広告を削除へ - GIGAZINE



Facebookが古い記事を共有しようとするユーザーに警告を表示するように - GIGAZINE



「マスク」の検索数が新型コロナウイルスの影響で前例のないほど増加 - GIGAZINE



「マスク非着用者を顔認識AIで探し出す」ツールが新型コロナウイルスのまん延する中国で開発される - GIGAZINE



2020年07月21日 10時06分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.