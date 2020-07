2020年07月20日 11時50分 ネットサービス

Facebook最大の広告主でもあるディズニーも広告出稿を取りやめ



Facebookにとって最大の広告主でもあるウォルト・ディズニー・カンパニーが、Facebookへの広告出稿を大幅に削減したと報じられています。



コカ・コーラやユニリーバといった大企業が次々とFacebookへの広告出稿を取りやめています。これは、黒人男性のジョージ・フロイド氏が白人警察官に殺害された事件を契機に世界中へ拡大を見せる「ブラック・ライヴズ・マター」運動に対してFacebookが取った対応に抗議するためのボイコット運動です。なぜFacebookへの広告出稿をボイコットする運動が起きたのか、誰がボイコットを主導しているのかなどは、以下の記事にまとめられています。



Facebookボイコットの動きは着実に広がっており、すでに1000社近い企業が広告の出稿を停止。ボイコット運動を主導する公民権団体とFacebook側の協議も行われましたが、団体側からは「FacebookはPRの演習をしているかのようだった」「失望した」という声明が出されており、ボイコットがいつまで続くのかは先が見えない状況です。



そんな中、ウォール・ストリート・ジャーナルが「ウォルト・ディズニー・カンパニーがFacebookおよびFacebook傘下のInstagramでの広告予算を劇的に削減した」と報じています。匿名の情報筋によると、ディズニーの広告出稿取りやめがどの程度の期間行われることとなるのかは不明ですが、広告予算は「劇的に削減される」とのこと。なお、調査会社のPathmaticsによると、ディズニーは2020年1月から6月までの半年間、Disney Plusの広告をFacebookに出稿しており、広告費用に2億1000万ドル(約230億円)を費やしています。そのため、2020年前半のディズニーは、Facebookにとってアメリカ最大の広告主であったそうです。



ディズニーがFacebookへの広告出稿を取りやめていることが明らかになったわけですが、同社がFacebookボイコットに参加しているか否かは記事作成時点では不明です。多くの企業がボイコット運動への参加を表明していますが、スターバックスなどの一部の企業は広告出稿を取りやめてはいるものの、ボイコットへの正式な参加は表明していません。



なお、ディズニーはFacebook上に掲載していたDisney Plusの広告および、Instagram上に掲載していたHuluの広告を削除したと報じられているだけでなく、ディズニー内の他の部門も「Facebookへの広告出稿を再検討している」とのことです。





FacebookはAP通信に対して「コミュニティを安全に保ち、外部の専門家と継続的に協力することでポリシーを見直し、更新するために毎年数十億ドル(数千億円)を投資しています」「我々はやるべきことがたくさんあると理解しており、公民権団体およびその他の専門家と協力することで、この戦いを続けるための多くのツールやテクノロジー、ポリシーを開発していく予定です」とコメントしています。



なお、Facebookは来るアメリカ大統領選挙に向けて政治広告の掲載を禁止することを検討しているとも報じられています。



