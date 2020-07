ロシア政府関与がささやかれるハッカー集団が新型コロナウイルスワクチンの研究組織をハッキングしているという報告

・関連記事

Googleがパンデミックのさなかに暗躍する政府系ハッカーについて報告、中国のハッカーグループや「雇われハッカー」の台頭を指摘 - GIGAZINE



Appleやイーロン・マスクなどTwitterの企業・有名人アカウントが一斉にハッキングされる - GIGAZINE



Python製のマルウェアが台頭してきているという指摘 - GIGAZINE



AWSが2.3TbpsものDDoS攻撃を受けていたことが判明 - GIGAZINE



ホンダが「技術的問題」で一部業務停止、ランサムウェアによるサイバー攻撃の可能性 - GIGAZINE



2020年07月17日 11時23分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.