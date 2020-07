ソニーがPS5の生産数を50％増やすという報道

ソニーの次世代ゲーム機「 プレイステーション 5(PS5) 」について、初期出荷台数が PlayStation 4(PS4)よりも大幅に少なくなる という報道がありましたが、今度は「ソニーはPS5の生産台数を増やす」という正反対の報道が複数のメディアから出てきています。 新型コロナ:ソニーやフェイスブック、ゲーム機生産上積み :日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61525470V10C20A7000000/ ソニー、PS5生産数を倍増、コロナ禍で需要増-関係者 - Bloomberg https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-15/QDHQIUDWRGGB01 Sony reportedly boosts PS5 production by 50 percent - The Verge https://www.theverge.com/2020/7/15/21325260/sony-ps5-oculus-stock-orders-manufacturing-increase 日本経済新聞の報道によると、ソニーはPS5の初期生産台数を当初予定していた台数よりも50%増やすと報じています。日本経済新聞はPS5の初期生産台数を当初600万台と予想していましたが、最新の報道では約900万台と予想。同じようにPS5の生産台数増加を報じたBloombergは、初期生産台数が1000万台になると報じています。なお、日本経済新聞とBloombergの両方が、PS5の初期生産台数増加の理由として「新型コロナウイルスの感染拡大による需要増加」を挙げています。

2020年07月16日 12時30分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

