2020年07月15日 21時00分 生き物

ネコを飼わないと思われていた中世の遊牧民が「骨折したネコを手厚く世話していた」ことが判明



ネコは古くから人間に可愛がられてきましたが、現代のカザフスタンに当たる中央アジアの乾燥した草原地帯では、18世紀ごろまでネコを飼う文化が普及していなかったと考えられていました。ところが、カザフスタンやドイツ、ロシアの研究者からなる国際的な研究チームは、1000年以上前の遺跡から「骨折した後も治癒するまで世話され続け、死後はしっかり埋葬されたイエネコ」の骨を発見したと報告しています。



The earliest domestic cat on the Silk Road | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-020-67798-6





The earliest cat on the Northern Silk Road | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/nruh-tec071420.php



Care for cats? So did people along the Silk Road more than 1,000 years ago -- ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200709085318.htm



ロシア国立研究大学経済高等学院(HSE)やマルティン・ルター大学、コルキット・アタキジロルダ州立大学の国際的な研究チームは、2011年からジャンケントという遺跡で発掘調査を行ってきました。



ジャンケントはアラル海につながるシルダリヤ川沿いの遺跡で、中央アジア北部に存在した遊牧民のオグズ族によって7世紀ごろに建設されたと見られています。2019年、発掘チームの一員であるマルティン・ルター大学のAshleigh Haruda博士は、非常に保存状態のよいネコの骨格を発見したとのこと。



一般的に遺跡などの発掘調査によって発見される動物の骨はバラバラであり、個体の骨がまとめて見つかることは非常にまれだそうです。ところが今回のケースでは、珍しくネコの下顎を含めた頭蓋骨全体、上半身の一部や脚の骨、4本の椎骨などがまとめて発見されました。そこでHaruda博士は、ネコの骨について調査する国際的な研究チームを編成し、生前のネコがどのような生活を送っていたのかを調べることにしました。





研究チームによると、今回発見されたネコは8世紀後半ごろに生きていたオスネコで、明らかに死後に人間の手で埋葬されていたとのこと。さらにX線や3Dイメージング、骨の詳細な分析からこのネコが「何度か骨折していた」ことも判明しましたが、骨折した後もネコは生き続けて、最終的に骨折は治癒したとHaruda博士は指摘。少なくとも骨折している最中のネコは、人間によって世話されていたと考えられています。



骨のサンプルについて原子の同位体分析を行ったところ、ジャンケントの発掘中に見つかった同時代のネコやイヌと比較して、今回発見されたネコはタンパク質が豊富な食生活を送っていたこともわかりました。このネコは数年以上にわたって生き続けたそうで、Haruda博士は「晩年にはほぼすべての歯を失って、人間から食事を与えられていたに違いありません」と主張しました。





また、発見されたネコの骨から採取したDNAは、このネコが中央アジアの草原に生息する野生のネコではなく、現在広く飼われているイエネコである可能性が高いことを示唆しました。当時のオグズ族は家畜やそれを監視するイヌなど、生活に役立つ動物しか飼わなかったと考えられてきましたが、イエネコには遊牧民にとって明確な用途がありません。当時の人々が、エキゾチックな外見のイエネコを明確な用途がないのに飼っていたという事実は、中央アジアにおいて当初の想定より早い時期から文化の変化が起きていたことを示しているそうです。



ジャンケントは東アジアと中央アジア、そして地中海沿岸部をつなぐシルクロード沿いの遺跡であるため、Haruda博士は今回の発見が、シルクロードを通じた文化的交流の表れでもあると述べました。