飼育員のクラゲ愛をひしひし感じられる「プルプルクラゲソーダ」など京都水族館「クラゲワンダー」フード＆グッズまとめ

・関連記事

周囲360度を1500匹のクラゲに囲まれるパノラマ水槽「GURURI」を京都水族館の新展示「クラゲワンダー」で体感してきた - GIGAZINE



クラゲをカリッと仕上げた「クラゲチップス」は未来のジャンクフードになり「海の資源」も守れる可能性 - GIGAZINE



ウミガメがプラスチックゴミを食べてしまうのは「おいしそうな匂いがする」から - GIGAZINE



「深海の花火」と称される奇抜なクラゲのムービー撮影に成功 - GIGAZINE



人にやさしいと思われていたクラゲが実は「毒針付きカプセル」を触手から発射していたと判明 - GIGAZINE



見ているだけで涼しくなれるクラゲやクリオネなど海中写真集「Clione.ru」 - GIGAZINE

2020年07月15日 17時02分00秒 in 取材, 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.