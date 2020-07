甘辛焼肉ともっちり食感の冷製うどんがズルズル腹に消えていく丸亀製麺の「牛焼肉冷麺」を食べてみた

・関連記事

プリップリの海老と夏らしい野菜がサッパリと味わえるバーミヤン「大海老と夏野菜のレモン冷やし中華」など夏限定メニューを食べてみた - GIGAZINE



どん兵衛史上初、冷水で締めてツルッとした喉越しを楽しめる「日清の汁なしどん兵衛 冷しぶっかけうどん」試食レビュー - GIGAZINE



甘辛牛肉の脂のうま味がうどんにも染み渡る「旨辛肉つけうどん」を丸亀製麺で食べてきた - GIGAZINE



つるつる・シコシコの冷麺をレモン入りポン酢でさっぱり食べる餃子の王将の「冷やし中華」レビュー - GIGAZINE



しっとり柔らかいローストビーフとピリ辛なタレを使った「炎のローストビーフ冷麺」を大阪王将で食べてみた - GIGAZINE



2020年07月14日 12時24分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.