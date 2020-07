無料オフィススイート「LibreOffice」に「個人向け」タグが入り「有料化するのでは」と波紋

企業によるソフトウェアプロジェクトの場合、Personal Edition(個人向け)のソフトウェアが企業向けソフトウェアの機能を一部制限されたり、公開が遅れたりといったことがよく起こります。一方でLibreOfficeは企業ではなくコミュニティにより運営され、開発は数社によって進められてきました。これまでのところLibreOfficeは確固たるフリーソフトウェアの原則に基づいてきており、新たに「個人向け」以外の有料バージョンが作られ、使用が制限されることが懸念されたわけです。 これに対し、The Document Foundationは7月6日付で声明を発表。LibreOfficeのライセンスや可用性に変更が加わる予定はないと説明しました。 Board statement on the LibreOffice 7.0 RC "Personal Edition" label - The Document Foundation Blog https://blog.documentfoundation.org/blog/2020/07/06/board-statement-on-the-libreoffice-7-0rc-personal-edition-label/

・関連記事

イタリア防衛省はオフィススイートをMicrosoft Officeから無料のLibreOfficeに移行して約36億円の節約に成功 - GIGAZINE



「無料のLibreOfficeをやめて有料のWindowsとOfficeに戻すべき」という市議会の議論について開発元が反論 - GIGAZINE



「オープンソースはお金にならない宿命」とMozillaのプログラマーが主張 - GIGAZINE



OpenOffice(Apache OpenOffice)が開発者不足のためプロジェクト終了へ→継続決定 - GIGAZINE



オープンソースの開発現場で新人を迎え入れるために取り組むべき10個のこと - GIGAZINE



「オープンソースの開発現場の多くは持続可能なほどの収入を得られていない」という指摘 - GIGAZINE



科学に貢献するオープンソースソフトウェア開発者たちの知られざる苦労 - GIGAZINE

2020年07月14日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.