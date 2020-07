紫外線は新型コロナウイルスを破壊できるのか？

紫外線により消毒・殺菌を行う方法は古くから利用されてきましたが、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染対策としても注目されています。しかし、ウイルスを殺すためには単純に「紫外線を照射すればいい」わけではなく、誤った使い方をすると逆効果になってしまうとのことです。 Does UV light kill the new coronavirus? | Live Science https://www.livescience.com/uv-light-kill-coronavirus.html 紫外線は波長によってUVA・UVB・UVCの3つに分けることが可能です。太陽光に含まれオゾン層を通過し地上に到達するのは主にUVAで、UVBとUVCのほとんどはオゾン層に吸収されますが、特にUVCは波長が短くエネルギーが高いことから、殺菌・消毒に利用されてきました。 これまでにも、UVCは H1N1亜型 インフルエンザや MERS・SARS といった他のコロナウイルスに対して効果を発揮することが判明しています。またいくつかの研究では、UVCがSARS-CoV-2を破壊することも示されています。

2020年07月13日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

