ジンベエザメの目にはおびただしい数の「歯」が生えている、その理由とは？

全長18メートルを超えることもある ジンベエザメ は、すべての魚類の中で現生最大の種とされています。そんなジンベエザメの眼球表面に 歯のような形をした突起 がびっしりと生えていたことが判明しました。 Armored eyes of the whale shark https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235342 眼に鎧!?ジンベエザメに新事実 | プレスリリース | 一般財団法人 沖縄美ら島財団 http://churashima.okinawa/pressrelease/1593736601/ 研究を発表したのは、 沖縄美ら島財団総合 研究センター 動物研究室の 冨田武照 氏らの研究チームです。同財団が運営する 沖縄美ら島水族館 は日本最大級の水族館で、世界で初めてジンベエザメの長期飼育に成功しています。研究チームによれば、水族館でのジンベエザメの管理と維持が成功したことにより、生きている標本へのアクセスが容易になり、ジンベエザメの目が研究できるようになったとのこと。 最初に調査対象となったのは、2017年に沖縄美ら海水族館のスタッフが解剖したジンベエザメの眼球で、その前後径は65.0mmもあったそうです。この眼球は 沖縄科学技術大学院大学 のマイクロCTスキャナーでスキャンされ、3Dモデル化されました。その結果、虹彩の周囲、すなわちジンベエザメの白目部分の表面に多数の歯状突起が分布していることがわかりました。 以下の図のうち、Aが実際の眼球の写真で、Cが歯状突起部分の3Dモデルを正面から見たもの、Dが同じ3Dモデルを横から見たものです。

2020年07月11日 09時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1i_yk

