2020年07月10日 10時40分 ゲーム

約270億円をソニーが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesに投資



現地時間2020年7月9日、ソニーが人気バトルロイヤルゲームの「フォートナイト」やゲームエンジン「Unreal Engine」などを提供するEpic Gamesに2億5000万ドル(約270億円)の戦略的投資を行うことで合意したと発表しました。



Epic Games Receives Strategic Investment from Sony Corporation | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20200709005844/en/Epic-Games-Receives-Strategic-Investment-Sony-Corporation



Sony invests $250 million in Fortnite maker Epic Games | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/07/09/sony-invests-250-million-in-fortnite-maker-epic-games/



Sony buys $250 million stake in Fortnite creator Epic Games - The Verge

https://www.theverge.com/2020/7/9/21318978/sony-epic-games-fortnite-investment-250-million-game-development



発表によると、今回の投資はソニーが誇るエンターテイメント向けの資産やテクノロジーと、Epi Gamesの有するソーシャルエンターテイメントプラットフォームと消費者やクリエイターのためのユニークな体験を提供するデジタルエコシステムという、両社の強み同士のコラボレーションを拡大することが狙いです。なお、今回締結された契約が、Epic GamesのタイトルがソニーのPlayStationプラットフォームに独占的に提供されることにはつながらないとのこと。



今回の投資額は2億5000万ドル(約270億円)で、この投資によってソニーはEpic Gamesの株式を1.4%取得することとなります。換算すると、ソニーはEpic Gamesの評価額を178億6000万ドル(約1兆9100億円)と見積もった計算です。



by Sergey Galyonkin



今回の投資について、ソニーの吉田憲一郎代表執行役会長兼社長CEOは、「Epic Gamesはグラフィックなどの分野におけるテクノロジーなどを有しており、革新的なゲームエンジン開発の最前線に位置する企業です。その最高の例が、革新的なエンターテイメント体験を提供する『フォートナイト』です」「今回の投資を通じて、ゲームに限らず、急速に進化するデジタルエンターテイメント分野において消費者や業界全体に喜びと価値を提供するため、Epicとさらなるコラボレーションの機会を探る予定です」とコメント。Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOは、「ソニーとEpic Gamesは創造性とテクノロジーを掛け合わせた分野でともに事業を展開しており、ゲーム、映画、音楽の融合につながるリアルタイムな3Dソーシャルエクスペリエンスに関してビジョンを共有しています。我々は、全ての消費者とデジタルコンテンツクリエイターにとってより開かれたデジタルエコシステムの構築を目指しています」と述べました。



ソニーとEpic Gamesは長らく緊密な関係を維持し続けてきました。Epic Gamesは同社の次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」の発表に際して、ソニーの次世代ゲーム機「プレイステーション 5」で動作するリアルタイムデモを公開しています。



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」のプレイステーション 5によるリアルタイムデモムービーが初公開、「完全に実写」な3Dグラフィックが必見 - GIGAZINE





この発表に際して、スウィーニーCEOは、「プレイステーション 5のストレージアーキテクチャは、PC向けのアーキテクチャをはるかに凌駕しています」と述べ、ストレージなどに関して長期にわたってソニーと協力してきたと明かしていました。