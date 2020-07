Twitterと関係が深いAI企業が「反人種差別の抗議活動を監視し警察に情報提供していた」と報じられる

by Geoff Livingston 黒人男性の ジョージ・フロイド 氏が警察官により殺害された 事件 を機に、黒人差別の撤廃を訴える「 ブラック・ライヴズ・マター (BLM) 」運動が急速に広がっています。そんな抗議運動の模様を、Twitterと提携関係にある新興AI企業 Dataminr が監視し、警察に情報提供していたと報じられました。 Dataminr Helped Police Use Tweets To Surveil BLM Protests https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/ Dataminrは、AIと機械学習を使用して収集・分析した情報をリアルタイムに提供するサービスを行っているアメリカの企業です。世界70カ国に数百社のクライアントを抱えているほか、特にTwitterとは オフィシャルパートナー として綿密に提携しており、TwitterはDataminrに ユーザーの投稿への完全なアクセス権を独占的に与えている とされています。

2020年07月10日 13時45分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

