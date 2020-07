2020年07月08日 19時00分 メモ

「輸送コンテナに隠された秘密の拷問部屋」が麻薬や人身売買に関わる犯罪組織のアジトで発見される



2020年6月22日、オランダの警察当局がベルギーとの国境付近にある犯罪組織の基地に踏み込み、「輸送コンテナに隠された秘密の拷問部屋」を発見しました。拷問部屋は防音材で裏打ちされており、拘束具が装着された歯医者用のイスなどのさまざまな拷問器具や麻薬も押収されたとのことです。



Dutch arrests after discovery of 'torture chamber' in sea containers | Netherlands | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/dutch-police-arrest-six-men-after-discovery-of-torture-chamber



Dutch police find secret torture site in containers on Dutch-Belgian border - CNN

https://edition.cnn.com/2020/07/07/europe/dutch-police-belgium-torture-shipping-containers/index.html





2017年、イギリス国家犯罪対策庁(NCA)や欧州刑事警察機構がヨーロッパ各国の法執行機関と協力し、EncroChatという暗号化チャットアプリをハッキングして捜査する計画がスタートしました。EncroChatは麻薬や人身売買、マネーロンダリング、違法な物品の販売などを行う犯罪者集団によって用いられており、ヨーロッパ全体で6万人もの犯罪者らが使用していたとのこと。法執行機関はEncroChatのメッセージを解読することで、犯罪者らを一網打尽にする計画を立てていました。





そして2020年初頭、ついにヨーロッパの法執行機関グループがEncroChatのハッキングに成功し、犯罪者らが麻薬取引や殺人について記したメッセージが解読されました。2020年5月にはEncroChatの開発者や犯罪者集団側も事態を把握しましたが、すでに捜査当局は多くの犯罪の証拠をつかんでおり、6月から7月にかけてヨーロッパ全体で大規模な捜索や逮捕が行われました。イギリスでは首謀者を含む数百人もの犯罪者が逮捕され、短機関銃やアサルトライフル、拳銃などの数十丁もの銃器に加えて、手りゅう弾や1000発を超える弾薬、数十億の現金、大量の麻薬が押収されたそうです。



同様の作戦はフランスやオランダでも行われ、オランダ警察は100人以上の犯罪者を逮捕し、8トン以上のコカインや1.2トンのメタンフェタミン、数十もの銃器を押収したほか、19の合成麻薬製造工場を解体することに成功しました。



2020年6月22日、オランダ警察は、オランダとベルギーの国境付近にあるWouwse Plantageという村にある犯罪者集団の建物に踏み込みました。この捜索で6人のオランダ人が誘拐や暴行などの容疑で逮捕されましたが、当局は拷問用に改造された6個の輸送用コンテナも発見しました。



入口を爆破するなどして建物に踏み込んだ警察は……





複数の輸送用コンテナを発見。





内部は防音材で裏打ちされており……





床には拘束具がありました。





別のコンテナには拘束具や手錠が装着された歯医者用のイスもあったほか……





あるコンテナには剪定ばさみや枝打ち用のノコギリ、メス、プライヤ、手錠、などが隠されていたそうです。これらのコンテナは拷問用に設けられたとみられており、離れた場所で被害者の様子を見ることができる監視カメラも取り付けられていたとのこと。





オランダ警察によると、犯罪者集団はこのコンテナを「treatment room(処置室)」「ebi(Extra Beveiligde Inrichtingの略、オランダの刑務所にある暴力的な犯罪者を拘禁する施設)」などと呼んでいたそうで、2020年4月から作られ初めて警察が踏み込む直前に完成したとみられています。実際に拷問室が稼働する前に警察が踏み込んだため、この拷問部屋が使われることはなかったと当局は述べています。