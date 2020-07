結婚とお金による幸福の「賞味期限」は一体何年なのか？

・関連記事

幸せに慣れて鈍感になってしまう「快楽適応」を避けるためにすべきこと - GIGAZINE



最も幸福度が高いのは「未婚かつ子どものいない女性」 - GIGAZINE



不幸な結婚生活を送らないためにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



長年続いた結婚では幸福度が変わらないのに行動や関係は大きく変化する - GIGAZINE



人はいくらお金を稼げば幸福を買えるのか? - GIGAZINE



一体何を目指せば人は幸福になれるのか? - GIGAZINE



中年でみじめさがピークに達する「幸福のUカーブ」とは? - GIGAZINE

2020年07月07日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.