オックスフォード大学の哲学者たちが考える「人生を幸せに送る方法」とは？

誰もが「幸せになりたい」と思っているものですが、実際に幸せをつかむことは困難なもの。実践倫理・心理学・ダンス・仏教などの異なるバックボーンを持つオックスフォード大学の哲学者たちが、「幸福」についてそれぞれ論じています。 How to live a happy life | University of Oxford http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/how-live-happy-life 生命倫理学 や 正戦論 などの権威として知られる ジョン・マクマハン 教授は、「幸せな人生を構成する要素とはどのようなものでしょうか?」という質問に対して、「多くの人々が『主観的な幸せ』と『幸せな人生を過ごしているかどうか』を誤認しています」とコメント。自分がその瞬間に幸せを感じていたとしても、幸せな人生とはほど遠いかもしれないと言及しました。 「幸せな人生を過ごしているかどうか」を自覚する方法として、「自分の子どもに、『自分のような人生』を送って欲しいかどうかを自問すること」をマクマハン教授は挙げました。この方法を使えば、主観的な満足感よりも、相互理解に基づく人間関係を持っているかどうかや価値のある目標を達成したかどうか、素晴らしい経験や創造性を有しているかどうかという、「客観的な人生の達成度」に目を向けられるとのこと。

2020年07月06日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

