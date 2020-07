マイナス30度で凍ったシャキシャキのメロン果肉をソフトクリームと一緒に楽しめる「ハロハロ 果実氷メロン」をミニストップで食べてみた

・関連記事

福岡名産のあまおうを丸ごと凍らせてゴリゴリ削ったあまおう100%のかき氷「あまごり」を食べてきました - GIGAZINE



こんもり盛られた氷を分厚い「芋蜜」が覆う、らんらんのかき氷「芋づくし」を食べてみました - GIGAZINE



メロンの半球の中にかき氷を閉じ込めた「まるまるメロンあずきソルビン」を食べてきた - GIGAZINE



兵器のような硬度を誇る「あずきバー」を削れる専用かき氷機「おかしなかき氷 井村屋あずきバー」レビュー、そのギミックに開発者の執念と本気度を見ました - GIGAZINE



白桃果汁の甘さとヨーグルトの酸味でさわやかな余韻の「明治 エッセルスーパーカップ 白桃ヨーグルト味」試食レビュー - GIGAZINE



2020年07月06日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.