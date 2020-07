ヘリコプターを密造して旧ソ連諸国へ違法に輸出していた秘密工場が摘発される

・関連記事

旧ソ連のロケット「ソユーズ」の時計はどのような設計だったのか? - GIGAZINE



ピザハットとソ連最後の最高指導者ゴルバチョフとの間にある奇妙なつながりとは? - GIGAZINE



社会主義時代の旧ソ連でプレイされていた軍隊開発のアーケードゲームたち - GIGAZINE



旧ソ連で唯一「発禁処分」を受けていた幻のアニメーション作品「Glass Harmonica」 - GIGAZINE



レーニン像がダース・ベイダーに変身しウクライナが暗黒面落ちの危機 - GIGAZINE

2020年07月03日 06時00分00秒 in メモ, 乗り物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.