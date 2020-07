2020年07月02日 15時00分 ゲーム

Appleが中国のApp Storeでゲームを凍結、中国政府の意向による可能性



2020年7月1日に、Appleが中国のApp Storeで配信していたゲームの多くがアップデートできない状況に陥ったと報じられています。Appleが今回の措置を行った直接的な理由は「ゲームが中国当局の許可を受けていないため」だとされていますが、これまでも無許可で配信されていたゲームが突然規制された背景には、「米中の緊張の高まりを受けた中国政府による圧力」があるとの見方が広がっています。



Apple freezes updates for thousands of mobile games on China App Store | Financial Times

https://www.ft.com/content/976fb2cb-3325-478b-82b4-aed030da0041



Apple suspends app updates for unlicensed games in China's App Store | Appleinsider

https://appleinsider.com/articles/20/07/01/apple-suspends-app-updates-for-unlicensed-games-in-chinas-app-store



Apple stops updating thousands of iPhone games on China App Store

https://www.cnbc.com/2020/07/01/apple-china-app-store-freeze.html



中国では、ゲームを含めたあらゆるコンテンツが中国政府による厳しい監視を受けています。特に2016年に「中国でリリースされるゲームには規制当局によるライセンス認可が必要である」とする法律が制定されてからは、中国企業であるHuaweiやXiaomiが配信しているゲームはもとより、現地企業を介して配信されているGoogle Playのゲームなども、規制当局による審査と規制を受けることを余儀なくされていました。





一方、AppleのApp Storeは例外的にライセンスなしでのゲーム配信が黙認されており、もしライセンスに関する審査が行われれば暴力的表現により間違いなく規制を受けるであろう「Grand Theft Auto」シリーズなどのゲームもApp Storeで配信されてきました。



しかし、Appleは2020年2月に入り、突如としてゲームの開発者らに対し「中国政府が発行したライセンス番号をAppleに通知していないゲームは削除される」と勧告し、ライセンス取得の期限を6月30日に定めました。





Appleが中国で配信しているゲームアプリは合計で約6万件ですが、そのうちライセンスを取得していたゲームは4万3000件程度で、約2万件はライセンスなしで配信されていました。一方、2019年に発行されたライセンス数は1500件程度だとされていることから、少なくとも数千件のゲームは6月30日の期限に間に合わず、ライセンスを取得できなかったと見られています。



また、中国国外のゲーム開発者は、現地の企業を経由してライセンスを申請しなければならないため、費用面からライセンス取得を断念したゲーム開発者もいる可能性もあります。



中国で海外産ゲームの配信を手がけるAppInChinaのマーケティングマネージャーであるTodd Kuhns氏は、「Appleが2016年のライセンス規制をこれほど長い間回避していた方法は不明です」と述べました。



その上でKuhns氏は、「Appleが突然規制に従うよう方針転換したタイミングが2020年の2月だということを考えると、米中貿易戦争が2020年の年明けに再加熱し始めたことと無関係ではないでしょう」とコメントして、Appleに中国政府の圧力が加わったことが原因だということを示唆しました。





北京の法律事務所に勤める弁護士であるLiu Wei氏は経済紙フィナンシャル・タイムズの取材に対し、「中国の付加価値コンテンツ市場から多くの外国企業が撤退している中、Appleはこの市場に残り続けるために高いリスクを冒しています」と述べました。



一方、上海の市場調査会社86ResearchのCharles Chai氏は「App Storeで最も人気のある200のゲームの90%、つまりApp Storeのゲームの収益の80%を占めるゲームが既にライセンスを取得しています。そのため、もしライセンスがないゲームが削除されても、Appleが失う売上高は3億4000万ドル(365億5816万円)程度に収まると予測されています」と述べて、今回の措置によりAppleが失う利益は比較的軽微であるとの見方を示しました。



なお、Appleの発表によると、Appleが2019年に中国市場から得た収益は総額2460億ドル(約26兆4000億円)に上るとのことです。



