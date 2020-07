2020年07月01日 23時00分 サイエンス

ネコと一緒に写真を撮った男性は「魅力的ではない」と見なされることが判明



女性にネコを抱いた男性と男性1人の写真を女性に見比べてもらう実験により、「女性はネコと写真に写った男性と付き合いたがらない」ことが分かりました。これにより、出会い系サイトなどで男性が女性にアピールしたい場合は、ネコとは写真を撮らない方がいいことが示唆されています。



2013年に発表された研究では、「イヌ派の男性はネコ派の男性より男らしい」と見なされることが分かっています。そこで、コロラド州立大学のLori Kogan氏とボイシ州立大学のShelly Volsche氏は、「男性単体とネコを抱いた男性」ではどちらが魅力的かについて調べるため、18~24歳の異性愛者の女子大学生708人を対象とした実験を実施しました。



実験では、参加者に「男性が1人で写った写真と、ネコを抱いた写真」を見てもらい、心理学分野で使用されるベム性役割調査(BSRI)と性格の5大因子テスト(BFI)に基づき写真の男性を評価してもらいました。また、男性とのデートや交際について「本当にその通り(Absolutely Yes)」「可能性が高い(Yes, Likely)」「たぶん(Perhaps)」「可能性が低い(Maybe, But Not Likely)」「ありえない(Would Never Consider It)」までの5段階で回答してもらいました。





研究者らが参加者による男性への評価を分析したところ、「ネコを抱いている男性は男性的ではなく、神経質で協調的かつ開放的な性格である」と見なされていたことが分かりました。



また、上記の写真のうちAの男性が1人で写真に写っていた場合、デートについて「絶対にイエス」「可能性が高い」「たぶん」と応えた参加者は全体の約66%でしたが、ネコを抱いていた場合は約60%に低下。交際についても、肯定的な回答をした人は男性1人では約69%でしたが、ネコを抱いていると約62%に低下しました。この傾向は、Bの男性でも同様でした。





研究者は論文の中で、「今回の調査により、女性はネコを抱いた男性を男らしくなく、付き合うには向いていないと考えることが分かりました。『女性はいい遺伝子を持っているように見える男性を好む』という主張を踏まえると、ネコの存在はいい遺伝子を持っているように見える可能性を明らかに減少させるといえます」と結論付けました。



一方、研究者らは実験対象となった男性の写真が「20歳と21歳の白人男性」である点や、実験の参加者が「18~24歳でアメリカ在住、異性愛者の高学歴女性」と限定的である点について言及し、「私たちの研究には一定の制限があります」と認めています。その上で、「男らしさに対する認識は民族や人種、社会経済的な地位によって異なることもあり、またペットがその認識に果たす役割についても十分に調査されていません」と述べて、さらなる研究の必要性を指摘しました。