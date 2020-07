Appleは独自のゲームサブスク「Apple Arcade」の新規タイトルをキャンセルして既存ユーザーを維持する戦略にシフト

Apple Arcadeの特徴は他の多くのモバイルゲームとは異なり、煩わしい広告が存在せず、 pay to win 要素も存在しないためゲームをプレイするために追加でお金を支払う必要がないという点です。広告&pay to win要素なしというアプローチは「多くのゲーム批評家から賞賛されました」とBloomberg。 Apple Arcadeには毎月新しいタイトルが加えられていますが、既存のタイトルはどれも大ヒットとは言い難い状況です。また、ある開発者はAppleがApple Arcadeの戦略を変更したことは、Apple Arcadeの加入者数の伸び悩みを表すものかもしれないと指摘しています。なお、AppleはApple Arcadeのユーザー数などを明らかにしていませんが、2020年に入って無料の試用期間を1カ月から2カ月に延長しました。 AppleはBloombergに対して「Apple Arcadeはゲームサービスの可能性を再定義し、加入者とその家族のすべてのApple端末で無制限にゲームをプレイできるようにしました。120以上のゲームを特徴とする史上初のモバイルゲームサブスクリプションサービスを開始できたことを誇りに思っています。そして、Apple Arcadeの収録タイトルの多くは芸術性と品質の両方で広く賞賛されています。我々のビジョンは常にApple Arcadeの収録タイトルを成長・進化させることであり、開発者が現在取り組んでいるゲームをユーザーがプレイできるようになる日が待ち遠しいです」という声明を出しています。

100以上のタイトルに無制限にアクセス可能なApple独自のゲームサブスクリプションサービスが「 Apple Arcade 」です。AppleはApple Arcadeに続々新規タイトルを追加すべくゲームデベロッパーと契約を結んでいますが、一部の新規タイトルをキャンセルし、既存のユーザーをサービスに留まらせるための戦略に移行したとBloombergが報じています。 Apple Cancels Arcade Games in Strategy Shift To Keep Subscribers - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-30/apple-cancels-arcade-games-in-strategy-shift-to-keep-subscribers Bloombergが関係筋から得た情報によると、Appleは2020年初めに複数のゲームスタジオとの間で結んでいた新規タイトルの開発契約を破棄し、新しいアプローチを取ることを発表しました。2020年4月中旬、Apple Arcadeのクリエイティブプロデューサーを務める人物は、一部の関係者に対して「(契約を破棄したゲームタイトルは)Appleが求めるエンゲージメントのレベルになかった」と話したそうです。Appleは既存のサービス加入者を維持できるようなタイトルを求めており、無料の試用期間を超えてサービスに料金を支払ってくれることにつながるようなタイトルを模索しているとのことです。

2020年07月01日 11時25分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

