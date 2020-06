YouTubeが白人至上主義者の運営する人気チャンネルを閉鎖

YouTubeが白人至上主義者によって運営される複数のチャンネルを、「ヘイトスピーチに関するポリシーに違反する」として強制的に閉鎖しました。



YouTube bans Stefan Molyneux, David Duke, Richard Spencer, and more for hate speech - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/29/21307303/youtube-bans-molyneux-duke-richard-spencer-conduct-hate-speech



YouTube bans several major white supremacist channels - 9to5Google

https://9to5google.com/2020/06/29/youtube-white-supremacist-channels-banned/



YouTubeによって閉鎖されたチャンネルの中には、アメリカやヨーロッパの著名な白人至上主義者であるステファン・モリニュー氏、デイビッド・デューク氏、リチャード・スペンサー氏らのチャンネルも含まれていました。中でもモリニュー氏が運営するチャンネルは65万人以上ものユーザーに支持されていました。モリニュー氏は2020年初頭にもメール広告サービスのMailchimpでアカウントを停止されています。



YouTubeの広報担当者は「これらのチャンネルは繰り返しYouTubeのポリシーに違反していました。YouTubeの『ヘイトスピーチの禁止』という厳格なポリシーを繰り返し、または著しく違反するチャンネルはすべて閉鎖します」と、ニュースサイトのThe Vergeに語っています。YouTubeによると、ヘイトスピーチに関するポリシー違反のため2万5000を超えるチャンネルが閉鎖されたとのこと。



YouTubeは2019年6月にコミュニティガイドラインを更新し、ヘイトスピーチに関するチャンネルの取り締まりを開始しました。



YouTubeは、数年前からモリニュー氏のチャンネルを削除するよう多くのユーザーからの非難を受けていました。スペンサー氏とモリニュー氏はソーシャルメディア上でYouTubeによるチャンネル停止に対して異議を申し立てていますが、「いずれのチャンネルも復活する可能性は低いだろう」とニュースサイトの9to5Googleは報じています。



I will appeal the suspension; however, this seems to be part of a systemic, coordinated effort.