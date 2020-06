2020年06月30日 10時50分 ソフトウェア

TikTokを含む59個の中国製アプリがインドで使用禁止へ



インド政府がTikTokやWeChatを含む中国製アプリ計59個の使用禁止を発表しました。インドと中国は2020年6月に国境付近の係争地で軍が衝突し、少なくともインド兵20人が死亡しており、両国の緊張が高まっています。



インド政府が使用禁止としたのは、以下59個のアプリ。





禁止の理由についてインド情報技術省は「国民13億人のデータセキュリティとプライバシーの保全に関して懸念が生じています。この懸念は最近顕著になっており、私たち国家の主権と安全性を脅かしています。情報技術省は複数の情報源から、AndroidやiOSで利用可能なアプリを悪用し、無許可でこっそりとユーザーデータをインド国外のサーバーに送信しているという苦情を受け取りました。インドの国防とセキュリティにとって敵となる何者かによってデータが編集されることは、最終的にインドの主権と完全性を侵害することになります。これは非常に危険であり、緊急の対策を取るべき懸念事項です」と述べています。



内務省傘下のサイバー犯罪対策センターは情報技術省に対して、上記のような「悪意あるアプリ」をブロックすることを強く推奨していたとのこと。またインドのコンピュータ緊急対応チームは市民からデータセキュリティに関して報告をいくつも受け取っており、このような背景から今回、議会に事案が上がってきたわけです。



使用禁止は情報技術法の第69A条に基づいており、AppleやGoogleはOSのインド国内のアプリストアから該当アプリを削除する必要があります。





アプリ分析会社センサー・タワーの報告によるとTikTokのインドでのダウンロード数は6億1100万回で、全体の30.3%を占めるとのこと。特にインドの中心部で人気で、1億人を超えるアクティブユーザーが存在するといわれています。禁止されたアプリの運営企業はインドにオフィスを持つことも多く、これら従業員は、アプリでお金を稼いでいるクリエイターと共に収入面で危機を迎えることになります。



TikTokは2019年にもマドラス高等裁判所の命令でインドでの使用が一時的に禁じられましたが、裁判所が禁止を解除すると利用状況はすぐに元に戻りました。一方、今回の禁止令はより包括的かつ多くのアプリに影響を及ぼすものであり、国防という文脈上で取られた戦略ということで、アプリがいつ解禁されるかは見通しが立っていません。



なお、中国製アプリを禁止しているのはインドだけでなく、台湾やドイツでもビデオチャットアプリZoomを含む中国製アプリに使用制限が課されています。