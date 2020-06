仕事の傍らで進めるサイドプロジェクトを飽きずに最後までやり遂げるために重要なこととは？

仕事とは別に個人的なサイドプロジェクトを実行し、業務から離れた自身の成果物を発表することは魅力的に思えますが、実際に強い意欲を保ち続けてサイドプロジェクトを完遂させることは困難です。そこで、「サイドプロジェクトを最後までやり遂げるために重要なこと」について、ソフトウェア開発者の Hugo Zapata 氏が解説しています。 How to finish your side project. https://hugozap.com/posts/how-to-finish-your-side-project/ 「サイドプロジェクトを完遂するのが難しいことは秘密でも何でもありません」と語るZapata氏は、これまでに複数のサイドプロジェクトに挑戦してきたそうです。取り組んだサイドプロジェクトには成功したものも失敗したものもあったそうですが、その経験からZapata氏は効果のあった方法やヒントを得ることができたとのこと。

2020年06月30日

