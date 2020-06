大量の豚肉を濃厚バターと甘辛ダレでかきこむ「北海道すた丼」などを伝説のすた丼屋でお持ち帰りして食べてみた

・関連記事

豚バラ肉が咲き乱れる肉盛り特大豚丼を「豚大学」で食べてきた - GIGAZINE



世界3大珍味のひとつ「フォアグラ」、どのような味なのかよくわからなかったのでカタマリで買ってみた - GIGAZINE



どんぶりから角煮のカツが飛び出るとろとろオムレツのせの「とろとろ玉子の角煮かつ丼」試食レビュー - GIGAZINE



幻のカルピスバターを使ったレシピ「バターマニア」でバターづくしの料理を作ってみました - GIGAZINE



レア肉が丼からはみ出まくりの「がぶ丼」と「五種の肉ちらし」を「くいしんぼう がぶ」で食べてきました - GIGAZINE



フワフワサクサクの衣で極上のとんかつが食べられる「勝烈亭」 - GIGAZINE



2020年06月29日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.